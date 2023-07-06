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Мануэль Фернандеш назвал трех лучших футболистов, с кем играл в России

Игрок выступал в РПЛ с 2014 по 2020 годы.
06 июля 2023 17:57
автор: Александр Кожевников

Португальский полузащитник Мануэль Фернандеш рассказал о трех лучших футболистах, с которыми он играл в РПЛ.

«Как товарищей по команде я должен отметить Алексея Миранчука, Фарфана и Вандерсона из «Краснодара». Если говорить о тех, против кого я играл, назову: Халка, Марио Фернандеса и Думбию», — цитирует Фернандеша Metaratings.

Фернандеш выступал в России с 2014 по 2020 годы в составе «Локомотива» и «Краснодара». С «железнодорожниками» он стал чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка страны.

источник: Metaratings.ru
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