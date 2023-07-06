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Голкипер «Динамо» Шунин рассказал, как решаются конфликты игроков внутри клуба 

Футболист признался, что во время тренировочного процесса московской команды иногда возникают разборки. 
06 июля 2023 18:12
автор: Глеб Шевяков

Вратарь «Динамо» Антон Шунин объяснил, как старается вести себя при возникновении конфликтов с одноклубниками.

«Я всегда стараюсь держать себя в руках. Был случай со Скопинцевым в матче с «Факелом», там накопилось. Было бы правильнее внутри раздевалки решать все проблемы. Но после инцидента мы с ним поговорили, всё обсудили. Никаких обид между нами нет. Спорили, кто прав, приводили аргументы. Остыли мы довольно быстро. А с Лаксальтом просто эмоционально обсуждали эпизод после встречи с «Химками». Даже при победе, есть нюансы и ошибки, которые надо разбирать. У нас хорошие отношения в команде, хотя на тренировках и хуже бывают ситуации, когда и драки происходят, и разборки. Это нормально в мужском коллективе», – приводит слова 36-летнего игрока бело-голубых «Чемпионат».

Добавим, что по итогам сезона-2022/2023 «Динамо» заняло девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков после 30 проведенных туров.

Шунин является воспитанником «Динамо». Всего за столичный клуб он провел 346 матчей, пропустил 382 гола и отстоял 122 игры на ноль.

источник: Чемпионат.com
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