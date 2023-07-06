«Динамо» объявило о возвращении игрока сборной Парагвая Бальбуэны

Пресс-служба «Динамо» сообщила о том, что защитник Фабиан Бальбуэна вернулся в расположение команды.

«Фабиан Бальбуэна вернулся в «Динамо»!, – написано в заявлении московского клуба. Сообщается также, что 31-летний игрок уже прошел медицинское обследование, чтобы завтра присоединится к команде Марцела Лички на тренировочных сборах.

Добавим, что Бальбуэна перешел в «Динамо» в июле 2021 года. Летом прошлого года он приостановил контракт с бело-голубыми и присоединился к «Коринтиансу», за который провел в сезоне десять матчей и забил один гол. Контракт парагвайца со столичным клубом действителен до конца сезона-2024/2025.

В составе сборной Парагвая он сыграл 31 встречу, отличился двумя забитыми мячами и одним ассистом.