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«Динамо» объявило о возвращении игрока сборной Парагвая Бальбуэны

В пятницу, 7 июля, футболист присоединится к тренировочному процессу бело-голубых.
«Динамо» объявило о возвращении игрока сборной Парагвая Бальбуэны
06 июля 2023 18:25
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Пресс-служба «Динамо» сообщила о том, что защитник Фабиан Бальбуэна вернулся в расположение команды.

«Фабиан Бальбуэна вернулся в «Динамо»!, – написано в заявлении московского клуба. Сообщается также, что 31-летний игрок уже прошел медицинское обследование, чтобы завтра присоединится к команде Марцела Лички на тренировочных сборах.

Добавим, что Бальбуэна перешел в «Динамо» в июле 2021 года. Летом прошлого года он приостановил контракт с бело-голубыми и присоединился к «Коринтиансу», за который провел в сезоне десять матчей и забил один гол. Контракт парагвайца со столичным клубом действителен до конца сезона-2024/2025.

В составе сборной Парагвая он сыграл 31 встречу, отличился двумя забитыми мячами и одним ассистом.

источник: ФК «Динамо» (Москва)
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