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«Манчестер Юнайтед» согласовал условия контракта с голкипером Андре Онаной

Лучший голкипер ЛЧ может перебраться в АПЛ
06 июля 2023 18:33
автор: Виталий Овсянников

27-летний камерунский футболист Андре Онана, выступающий за «Интер» на позиции голкипера, в ближайшее время может перейти в «Манчестер Юнайтед».

Об этом сообщает популярный спортивный обозреватель Фабрицио Романо.

Согласно данным источника, манкунианцы уже договорились об условиях контракта с самим игроком. Остается согласовать условия с «Интером», который хочет получить за своего основного голкипера 60 млн евро. На данный момент «красные дьяволы» отправили миланскому клубу второе предложение на покупку Онаны — 45 млн евро + 5 млн евро бонусов.

В минувшем сезоне камерунский голкипер сыграл 41 встречу за «Интер». 19 из них он отстоял на ноль. Согласно данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость Онаны составляет 35 млн евро.

источник: «Советский спорт»
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