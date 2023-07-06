«Манчестер Юнайтед» согласовал условия контракта с голкипером Андре Онаной

27-летний камерунский футболист Андре Онана, выступающий за «Интер» на позиции голкипера, в ближайшее время может перейти в «Манчестер Юнайтед».

Об этом сообщает популярный спортивный обозреватель Фабрицио Романо.

Согласно данным источника, манкунианцы уже договорились об условиях контракта с самим игроком. Остается согласовать условия с «Интером», который хочет получить за своего основного голкипера 60 млн евро. На данный момент «красные дьяволы» отправили миланскому клубу второе предложение на покупку Онаны — 45 млн евро + 5 млн евро бонусов.

В минувшем сезоне камерунский голкипер сыграл 41 встречу за «Интер». 19 из них он отстоял на ноль. Согласно данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость Онаны составляет 35 млн евро.