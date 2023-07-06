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Четыре страны планируют подать совместную заявку на проведение чемпионата мира-2030 по футболу

Три европейских и одна африканская страны рассчитывают стать хозяйками предстоящего международного турнира. 
06 июля 2023 18:43
автор: Глеб Шевяков

Чемпионат мира по футболу в 2030 году могут принять сразу четыре страны. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, Испания, Португалия, Украина и Марокко намерены подать совместную заявку на проведение мундиаля-2030. Сообщается, что при одобрении заявки, грядущее мировое первенство станет первым в истории, которое состоится одновременно на двух континентах.

Ранее сообщалось, что на совместное проведение ЧМ-2030 претендуют Аргентина, Уругвай, Чили и Парагвай.

Напомним, что последний чемпионат мира прошел в прошлом году в Катаре. Победителем мундиаля стала сборная Аргентины, которая в финальном матче обыграла национальную команду Франции.

источник: L'Equipe
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