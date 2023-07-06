«Балтика» одержала победу над «Локомотивом» в товарищеском матче

Подошел к концу товарищеский матч, в котором калининградская «Балтика» сыграла против московского «Локомотива».

Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу «Балтики». Единственный гол забил 31-летний форвард калининградского клуба Дмитрий Барков.

Для подопечных Михаила Галактионова этот матч стал третьим в текущее межсезонье. Ранее железнодорожники сыграли вничью с омским «Иртышом» (1:1) и одержали победу над астраханским «Волгарем» (4:2).

Для «Балтики» эта победа стала первой в контрольных играх на летних сборах. Ранее калининградцы проиграли «Сочи» (0:1) и «Шиннику» (0:1).