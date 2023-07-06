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Агент Фернандеса сорвал его переход в ЦСКА и убедил стать игроком «Зенита»

Клуб из Санкт-Петербурга в четыре раза увеличил сумму агентских выплат.
Агент Фернандеса сорвал его переход в ЦСКА и убедил стать игроком «Зенита»
06 июля 2023 19:04
автор: Никита Плохих
автор фото: РИА Новости

Агент Жорже Машаду, представляющий интересы защитника Марио Фернандеса, сорвал его переход в ЦСКА. Об этом «Советскому спорту» сообщают источники, близкие к ситуации.

Марио был готов вернуться в Москву на зарплату в 1,5 млн евро и отвергнуть более крупное предложение «Зенита». Однако представители клуба из Санкт-Петербурга предложили Машаду агентские выплаты за переход в размере 400 тысяч евро, и он переубедил защитника. Эту информацию также подтверждает телеграм-канал «Мутко против».

По информации «Советского спорта», московский клуб мог предложить агенту сумму в четыре раза меньше, а на счету Машаду они оказались бы лишь зимой.

Напомним, что весной 2022 года Фернандес приостановил контракт с ЦСКА и вернулся на родину в Бразилию. В декабре того же года он возобновил карьеру, перейдя на правах аренды в «Интернасьонал», однако в апреле нынешнего года расторг соглашение с бразильским клубом и с тех пор не играл.

источник: «Советский спорт»
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