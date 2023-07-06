Личка прокомментировал возвращение защитника Бальбуэны в «Динамо» 

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка выскзался насчет возвращения защитника Фабиана Бальбуэны в московский клуб.

«Я очень рад, что Фабиан вернулся в клуб. Такой футболист, который был капитаном сборной Парагвая, определенно добавит нам опыта. Здесь его все отлично помнят, ведь он был одним из лучших защитников в РПЛ. Он будет передавать опыт нашей молодежи и помогать расти нашим центральным защитникам», — приводит слова 45-летнего специалиста пресс-служба столичной команды.

Напомним, что Бальбуэна принадлежит «Динамо» с лета 2021 года. В июле 2022 года он приостановил контракт с москвичами и продолжил карьеру на правах аренды в «Коринтиансе». В сезоне-2022/2023 в составе бразильского клуба 31-летний футболист принял участие в десяти играх и забил один гол. Его соглашение с бело-голубыми действует до конца июня 2025 года.