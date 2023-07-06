Опубликовано расписание группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2023/2024

РФС огласил расписание матчей группового этапа Пути РПЛ Кубка России предстоящего сезона.

Отметим, что открытие турнира пройдет 25 июля домашней игрой «Локомотива» против «Урала». Первое московское дерби между «Спартаком» и «Динамо» в рамках кубковых соревнований запланировано на 29 августа.

По информации источника, встречи первого тура Кубка страны состоятся в период с 25 по 27 июля. Второй тур начнется 8 августа и завершится 10 числа. Третий тур пройдет с 29 по 30 августа. Четвертый – 19–21 сентября, пятый – 3–5 октября, шестой – 31 октября – 2 ноября.

Добавим, что в данный момент подробный календарь с назначенным временем матчей Кубка России известен только до четвертого тура. Время игр 4-6 туров определится позже.

В сезоне-2022/2023 обладателем Кубка страны стал ЦСКА, который в финале одержал победу над «Краснодаром».