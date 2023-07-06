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Опубликовано расписание группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2023/2024

Встречи первого тура кубкового турнира состоятся в конце июля.
06 июля 2023 19:28
автор: Глеб Шевяков

РФС огласил расписание матчей группового этапа Пути РПЛ Кубка России предстоящего сезона.

Отметим, что открытие турнира пройдет 25 июля домашней игрой «Локомотива» против «Урала». Первое московское дерби между «Спартаком» и «Динамо» в рамках кубковых соревнований запланировано на 29 августа.

По информации источника, встречи первого тура Кубка страны состоятся в период с 25 по 27 июля. Второй тур начнется 8 августа и завершится 10 числа. Третий тур пройдет с 29 по 30 августа. Четвертый – 19–21 сентября, пятый – 3–5 октября, шестой – 31 октября – 2 ноября.

Добавим, что в данный момент подробный календарь с назначенным временем матчей Кубка России известен только до четвертого тура. Время игр 4-6 туров определится позже.

В сезоне-2022/2023 обладателем Кубка страны стал ЦСКА, который в финале одержал победу над «Краснодаром».

источник: РФС
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