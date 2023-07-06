Агент Миранчука объяснил отсутствие игрока в заявке на матч «Локомотива» с «Балтикой»

Футбольный агент Вадим Шпинев, клиентом которого является полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, рассказал о причинах, по которым футболист отсутствовал в заявке на товарищеский матч с «Балтикой».

«Антон восстанавливается после легкого недомогания. К началу нового сезона он, конечно, будет в строю», — сказал Шпинев в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в минувшем сезоне Антон Миранчук принял участие в 34 матчах за «Локомотив». Ему удалось забить 11 мячей и оформить шесть ассистов.

Товарищеский матч между «Локомотивом» и «Балтикой» завершился победой калининградского клуба со счетом 0:1.