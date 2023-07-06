Представлено расписание первых семи туров чемпионата России-2023/2024

Российская Премьер-Лига опубликовала подробный календарь запланированных матчей чемпионата России с первой по седьмой тур в сезоне-2023/2024. Расписание представлено пресс-службой лиги.

Сообщается, что откроет новый розыгрыш РПЛ встреча московского «Динамо» и «Краснодара». Игра запланирована на 21 июля.

Таким образом, первый тур чемпионата страны состоится с 21 числа по 23 июля. Второй тур пройдет с 29 по 31 число того же месяца. В августе состоятся сразу четыре тура РПЛ: 3-й тур – 4-6 августа, 4-й тур – 11-14 августа, 5-й тур – 18-20 августа, 6-й тур – 25-27 августа. Матчи седьмого тура пройдут с 2 по 3 сентября.

Добавим, что с 4 по 12 сентября 2023 года российские футбольные клубы уйдут на международный перерыв. В этот отрезок национальная команда России планирует провести тренировочный сбор и сыграть товарищеские матчи.

По итогам сезона-2022/2023 чемпионом России стал «Зенит». Сине-бело-голубые завоевали трофей Российской Премьер-Лиги в пятый раз подряд.