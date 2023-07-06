ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Представлено расписание первых семи туров чемпионата России-2023/2024

Национальное первенство стартует 21 июля.
Представлено расписание первых семи туров чемпионата России-2023/2024
06 июля 2023 19:44
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «Краснодар»

Российская Премьер-Лига опубликовала подробный календарь запланированных матчей чемпионата России с первой по седьмой тур в сезоне-2023/2024. Расписание представлено пресс-службой лиги.

Сообщается, что откроет новый розыгрыш РПЛ встреча московского «Динамо» и «Краснодара». Игра запланирована на 21 июля.

Таким образом, первый тур чемпионата страны состоится с 21 числа по 23 июля. Второй тур пройдет с 29 по 31 число того же месяца. В августе состоятся сразу четыре тура РПЛ: 3-й тур – 4-6 августа, 4-й тур – 11-14 августа, 5-й тур – 18-20 августа, 6-й тур – 25-27 августа. Матчи седьмого тура пройдут с 2 по 3 сентября.

Добавим, что с 4 по 12 сентября 2023 года российские футбольные клубы уйдут на международный перерыв. В этот отрезок национальная команда России планирует провести тренировочный сбор и сыграть товарищеские матчи.

По итогам сезона-2022/2023 чемпионом России стал «Зенит». Сине-бело-голубые завоевали трофей Российской Премьер-Лиги в пятый раз подряд.

источник: РПЛ
Голы Голенкова и Тугарева принесли «Ростову» победу над махачкалинским «Динамо»
Товарищеская встреча футбольных клубов состоялась в Ростове-на-Дону. 
06.07.2023 20:21
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Урал» не смог обыграть «Нефтчи» из Ферганы в гостевом товарищеском матче
Командам не удалось поразить ворота друг друга.
06.07.2023 20:09
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Байер» объявил о трансфере полузащитника Джаки из «Арсенала»
30-летний игрок заключил пятилетнее соглашение с командой из Леверкузена. 
06.07.2023 19:56
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Агент Миранчука объяснил отсутствие игрока в заявке на матч «Локомотива» с «Балтикой»
Причина отсутствия Антона Миранчука не в травме.
06.07.2023 19:41
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Опубликовано расписание группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2023/2024
Встречи первого тура кубкового турнира состоятся в конце июля.
06.07.2023 19:28
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Личка прокомментировал возвращение защитника Бальбуэны в «Динамо» 
Прошлый сезон парагваец проводил в аренде в «Коринтиансе».
06.07.2023 19:11
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Агент Фернандеса сорвал его переход в ЦСКА и убедил стать игроком «Зенита»
Агент Фернандеса сорвал его переход в ЦСКА и убедил стать игроком «Зенита»
Клуб из Санкт-Петербурга в четыре раза увеличил сумму агентских выплат.
06.07.2023 19:04
Футбол
автор: Никита Плохих
«Балтика» одержала победу над «Локомотивом» в товарищеском матче
Неожиданное поражение железнодорожников.
06.07.2023 18:56
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Четыре страны планируют подать совместную заявку на проведение чемпионата мира-2030 по футболу
Три европейских и одна африканская страны рассчитывают стать хозяйками предстоящего международного турнира. 
06.07.2023 18:43
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.