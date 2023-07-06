«Байер» объявил о трансфере полузащитника Джаки из «Арсенала»

Хавбек «Арсенала» Гранит Джака перешел в «Байер». Об этом сообщает пресс-служба «фармацевтов».

По информации источника, швейцарский футболист подписал контракт с немецкой командой на пять лет. Согласно порталу Transfermarkt «львы» заплатили за полузащитника лондонского клуба 25 миллионов евро.

Добавим, что Джака выступал в составе «Арсенала» на протяжении семи лет (с 2016 по 2023 годы). Всего за «канониров» на его счету – 297 матчей, 23 забитых мяча и 29 результативных передач. Вместе с лондонцами он дважды выигрывал Кубок и Суперкубок Англии.

Он является игроком сборной Швейцарии, за которую провел 115 игр, забил 13 голов и отдал 11 ассистов.