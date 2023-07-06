ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Голы Голенкова и Тугарева принесли «Ростову» победу над махачкалинским «Динамо»

Товарищеская встреча футбольных клубов состоялась в Ростове-на-Дону. 
06 июля 2023 20:21
автор: Глеб Шевяков

«Ростов» дома одержал победу над махачкалинским «Динамо» в товарищеском матче.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Валерия Карпина.

За ростовскую команду забитыми мячами отличились нападающий Егор Голенков (56-я минута) и полузащитник Роман Тугарев (65), который поразил ворота соперника с пенальти. Гости ответили голом защитника Александра Сандрачука (68).

Добавим, что прошедший сезон «Ростов» завершил на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав после 30 туров 53 очка.

Товарищеский матч

«Ростов» – «Динамо» (Махачкала) – 2:1 (0:0)

Голы: Голенков, 56. Тугарев, 65 (пенальти) Сандрачук, 68.

источник: «Советский спорт»
Хаджикадунич воспользовался правом приостановить контракт с «Ростовом» и присоединился к «Гамбургу»
Контракт боснийского игрока с командой Валерия Карпина действует до середины 2026 года. 
06.07.2023 20:49
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Юрий Семин: Пиняеву пора оправдывать авансы
Форвард перебрался в «Локомотив» зимой.
06.07.2023 20:40
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Урал» не смог обыграть «Нефтчи» из Ферганы в гостевом товарищеском матче
Командам не удалось поразить ворота друг друга.
06.07.2023 20:09
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Байер» объявил о трансфере полузащитника Джаки из «Арсенала»
30-летний игрок заключил пятилетнее соглашение с командой из Леверкузена. 
06.07.2023 19:56
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Представлено расписание первых семи туров чемпионата России-2023/2024
Представлено расписание первых семи туров чемпионата России-2023/2024
Национальное первенство стартует 21 июля.
06.07.2023 19:44
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Агент Миранчука объяснил отсутствие игрока в заявке на матч «Локомотива» с «Балтикой»
Причина отсутствия Антона Миранчука не в травме.
06.07.2023 19:41
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Опубликовано расписание группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2023/2024
Встречи первого тура кубкового турнира состоятся в конце июля.
06.07.2023 19:28
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Личка прокомментировал возвращение защитника Бальбуэны в «Динамо» 
Прошлый сезон парагваец проводил в аренде в «Коринтиансе».
06.07.2023 19:11
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Агент Фернандеса сорвал его переход в ЦСКА и убедил стать игроком «Зенита»
Агент Фернандеса сорвал его переход в ЦСКА и убедил стать игроком «Зенита»
Клуб из Санкт-Петербурга в четыре раза увеличил сумму агентских выплат.
06.07.2023 19:04
Футбол
автор: Никита Плохих
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.