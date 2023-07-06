Голы Голенкова и Тугарева принесли «Ростову» победу над махачкалинским «Динамо»

«Ростов» дома одержал победу над махачкалинским «Динамо» в товарищеском матче.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Валерия Карпина.

За ростовскую команду забитыми мячами отличились нападающий Егор Голенков (56-я минута) и полузащитник Роман Тугарев (65), который поразил ворота соперника с пенальти. Гости ответили голом защитника Александра Сандрачука (68).

Добавим, что прошедший сезон «Ростов» завершил на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав после 30 туров 53 очка.

Товарищеский матч

«Ростов» – «Динамо» (Махачкала) – 2:1 (0:0)

Голы: Голенков, 56. Тугарев, 65 (пенальти) Сандрачук, 68.