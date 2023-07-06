Юрий Семин: Пиняеву пора оправдывать авансы

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о перспективах нападающего команды Сергея Пиняева в новом сезоне.

«Как себя покажет Пиняев в новом сезоне? А чего говорить про Пиняева, если сезон даже не начался? Как начнется чемпионат — тогда и поговорим. На него возлагают большие надежды — надо начинать оправдывать авансы», - приводит слова Семина «РБ Спорт».

Пиняев начинал сезон-2022/23 в самарских «Крыльях Советов», за которые провел 15 матчей в чемпионате и Кубке России, забив четыре мяча.

В зимнее трансферное окно футболист перебрался в «Локомотив», в составе которого отличился дважды в 12 встречах.