Хаджикадунич воспользовался правом приостановить контракт с «Ростовом» и присоединился к «Гамбургу»

Защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич продолжит карьеру в «Гамбурге». Об этом сообщает пресс-служба команды второй Бундеслиги.

Сообщается, что 24-летний футболист задействовал право со стороны ФИФА приостановить контракт с желто-синими, чтобы перейти в стан черно-белых-синих. Он будет играть за «горожан» до конца следующего сезона.

Добавим, что в сезоне-2022/2023 Хаджикадунич дважды уходил в аренду из «Ростова». Первую часть сезона он провел в составе «Мальме», а вторую половину выступал за «Мальорку». Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в три миллиона евро. Он принадлежит ростовскому клубу с 2018 года.