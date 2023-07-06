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Директор по коммуникациям ЦСКА объяснил ситуацию с контрактом Марио Фернандеса 

31-летний функционер обратился к болельщикам армейцев на фоне слухов о переходе бразильца в «Зенит».
Директор по коммуникациям ЦСКА объяснил ситуацию с контрактом Марио Фернандеса 
06 июля 2023 21:27
автор: Глеб Шевяков
автор фото: архив «Советского спорта»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо поделился деталями договоренности с защитником Марио Фернандесом относительно его контракта с московской командой.

Ранее появилась информация, что 32-летний футболист договорился с «Зенитом» о переходе в питерский клуб, отказавшись возвращаться в стан красно-синих.

«Желания обмануть наших болельщиков у клуба никогда не было. Летом Марио обратился в команду с просьбой позволить ему закончить карьеру. Нам удалось убедить его не делать поспешных заявлений и остановиться на «приостановке карьеры» и «приостановке контракта». Юридически на тот момент это было оформлено отпуском до 31 декабря 2022 года. Зимой он выразил желание возобновить карьеру, но при этом без намерения возвращаться в Россию. В рамках нашего джентльменского соглашения, суть которого была в том, что игрок в России будет играть только за ЦСКА, было принято совместное решение о фактическом расторжении контракта», – заявил Брейдо в своем телеграм-канале.

Добавим, что весной 2022 года Фернандес приостановил контракт с ЦСКА и вернулся на родину в Бразилию. В декабре того же года бразильский футболист возобновил карьеру, приняв решение перейти на правах аренды в «Интернасьонал», однако в апреле нынешнего года расторг соглашение с «колорадос» и с тех пор не выступал.

Защитник имеет российское гражданство и играл в составе сборной России с 2017 по 2021 годы. На его счету – 33 матча, пять забитых мячей и три результативных передачи за национальную команду страны.

источник: «Советский спорт»
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