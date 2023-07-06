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«ПСЖ» выдвинул ультиматум нападающему Килиану Мбаппе 

Парижский клуб предоставил французу строго определенный срок для принятия решения о своем будущем. 
«ПСЖ» выдвинул ультиматум нападающему Килиану Мбаппе 
06 июля 2023 21:38
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

«ПСЖ» поставили условия перед форвардом команды Килианом Мбаппе относительно его будущего в стане красно-синих. Об этом сообщает Sky Sports.

Как утверждает источник, в Париже приняли решение продать французского футболиста в том случае, если он до 31 июля текущего года не продлит свой контракт с клубом. Сообщается, что в противном случае 24-летний игрок будет продан в летнее трансферное окно команде, которая предложит большую сумму за трансфер капитана сборной Франции.

Напомним, что Мбаппе выступает за «ПСЖ». В сезоне-2022/2023 на клубном уровне на его счету – 43 игры, 41 забитый мяч и десять результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.

источник: Sky Sports
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