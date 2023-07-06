«ПСЖ» выдвинул ультиматум нападающему Килиану Мбаппе 

«ПСЖ» поставили условия перед форвардом команды Килианом Мбаппе относительно его будущего в стане красно-синих. Об этом сообщает Sky Sports.

Как утверждает источник, в Париже приняли решение продать французского футболиста в том случае, если он до 31 июля текущего года не продлит свой контракт с клубом. Сообщается, что в противном случае 24-летний игрок будет продан в летнее трансферное окно команде, которая предложит большую сумму за трансфер капитана сборной Франции.

Напомним, что Мбаппе выступает за «ПСЖ». В сезоне-2022/2023 на клубном уровне на его счету – 43 игры, 41 забитый мяч и десять результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.