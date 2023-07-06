Фабиан Бальбуэна прокомментировал свое возвращение в «Динамо»

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна прокомментировал свое возвращение в клуб.

«С момента моего отъезда ничего не изменилось. Я рад видеть тех же людей, своих друзей и рад вернуться.

Я уже поговорил с новым главным тренером. Он успел поделиться своим подходом к работе. Мне уже не терпится скорее присоединиться к тренировкам с командой.

Не знаю, получу ли я игровое время уже в ближайшие выходные против ЦСКА, все будет зависеть от решения тренеров.

Пока был не России, больше всего скучал по друзьям. Когда у тебя много друзей в одном месте, и ты на время уезжаешь — конечно, скучаешь по ним. Так что скучал по всем своим друзьям из «Динамо», - приводит слова Бальбуэны пресс-служба команды.

Парагваец прошлым летом приостанавливал контракт с бело-голубыми, перейдя в «Коринтианс», однако в бразильском клубе весной потерял место в составе.

К слову, у футболиста продолжает действовать контракт с московским клубом до лета 2025 года.