Зарема Салихова высказалась о возможном переходе Марио Фернандеса в «Зенит»

Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала новость о том, что бывший защитник ЦСКА Марио Фернандес продолжит карьеру в «Зените».

В четверг, 6 июля появилась информация, что 32-летний игрок согласился перейти в команду Сергея Семака, прервав переговоры с московской командой.

«Блекло-голубые размывают все принципы футбольного противостояния. Будет топовая связка на скамейке Бакаев – Фернандес. Возмущаться нельзя, а болельщикам «Зенита» велено закусывать свое недовольство бесплатными хот-догами. А академия «Зенита» на что? Выпускает на поле только болбоев?», – приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

Напомним, что в мае прошлого года Фернандес принял решение приостановить свою карьеру и контракт с ЦСКА, однако полгода спустя перешел в «Интернасьонал» на правах аренды. В апреле 2023 года расторг соглашение с бразильской командой и с тех пор не выступал.