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Канчельскис рассказал, с каким зарубежным клубом ведет переговоры в настоящий момент 

54-летний специалист сообщил, что со временем его будущее в футбольной деятельности прояснится. 
06 июля 2023 22:29
автор: Глеб Шевяков

Бывший полузащитник сборной России и тренер Андрей Канчельскис отреагировал на слухи о том, что он может быть назначен на руководящий пост в «Тоболе».

«Сейчас я веду переговоры с несколькими клубами. В том числе, и с «Тоболом». Придет время и все узнаете. Торопиться не надо. Какую должность рассматриваю в «Тоболе»? Хочу поиграть правым полузащитником. Вот и веду с ними переговоры», — приводит слова Канчельскиса Sport24.ru.

Добавим, что Канчельскис работал в качестве тренера в «Волге НН», «Юрмале», «Солярисе». Его последним местом работы был узбекистанский «Навбахор», должность главного тренера которого он покинул в октябре 2020 года.

источник: Sport24.ru
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