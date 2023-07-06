Канчельскис рассказал, с каким зарубежным клубом ведет переговоры в настоящий момент 

Бывший полузащитник сборной России и тренер Андрей Канчельскис отреагировал на слухи о том, что он может быть назначен на руководящий пост в «Тоболе».

«Сейчас я веду переговоры с несколькими клубами. В том числе, и с «Тоболом». Придет время и все узнаете. Торопиться не надо. Какую должность рассматриваю в «Тоболе»? Хочу поиграть правым полузащитником. Вот и веду с ними переговоры», — приводит слова Канчельскиса Sport24.ru.

Добавим, что Канчельскис работал в качестве тренера в «Волге НН», «Юрмале», «Солярисе». Его последним местом работы был узбекистанский «Навбахор», должность главного тренера которого он покинул в октябре 2020 года.