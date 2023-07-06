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Капелло – о Марио Фернандесе: он оказался в схожей ситуации, что и Пирло в свое время

Бывший тренер сборной России отметил, что защитник сам в праве вершить свою судьбу.
06 июля 2023 22:29
автор: Никита Плохих

Экс-наставник сборной России и мадридского «Реала» Фабио Капелло в беседе с корреспондентом «Советского спорта» сравнил ситуацию вокруг перехода Марио Фернандеса с уходом Андреа Пирло из «Милана» в «Ювентус».

Ранее появилась информация, что 32-летний футболист договорился с «Зенитом» о переходе в летнее трансферное окно, отказавшись возвращаться в ЦСКА.

«Я не видел Марио в деле со времен чемпионата мира 2018 года. Не могу сказать, насколько он сейчас хорошее усиление для любой команды. А что касается его выбора, то можно вспомнить Пирло, который после стольких лет в «Милане» перешел в «Ювентус». Схожие в чем-то случаи. Это его жизнь, ему и решать», – сказал Капелло.

Напомним, что весной 2022 года Фернандес приостановил контракт с ЦСКА и вернулся на родину в Бразилию. В декабре того же года он возобновил карьеру, перейдя на правах аренды в «Интернасьонал», однако в апреле нынешнего года расторг соглашение с бразильским клубом и с тех пор не играл.

источник: «Советский спорт»
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