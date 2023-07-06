«Милан» близок к трансферу Пулишича из «Челси»

«Милан» близок к трансферу полузащитника «Челси» Кристиана Пулишича. Об этом сообщает журналист Антонио Витьелло.

Как сообщает источник, «Милан» рассчитывает завершить сделку в ближайшее время.

Пулишич присоединился к «Челси» в июне 2019 года. В прошедшем сезоне за «синих» он сыграл 30 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и отдал две результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что миланская команда предложила за 24-летнего футболиста 22 миллиона евро с учётом бонусных выплат.