Марко Ройс не будет капитаном дортмундской «Боруссии» в сезоне-2023/2024

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс отказался от роли капитана в составе черно-желтых.

«Я думал об этом во время отпуска и решил отказаться от капитанской повязки. Я имел удовольствие с гордостью носить капитанскую повязку в течение пяти лет. Для меня это было большой честью», — заявил 34-летний футболист в своих соцсетях.

Напомним, что Ройс присоединился к «Боруссии» летом 2012 года. С тех пор за дортмундцев он отыграл 387 матчей, отличился 161 забитым мячом и отдал 121 результативную передачу. Он является двухкратным победителем Кубка Германии и трехкратным обладателем Суперкубка страны. Его контракт с командой Эдина Терзича истекает в конце июня 2024 года.