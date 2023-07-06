Галтье пожелал удачи Луису Энрике на посту главного тренера «ПСЖ»

Бывший тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье поблагодарил клуб за прошедший сезон и пожелал удачи новому наставнику команды Луису Энрике.

«Я искренне надеюсь, что «ПСЖ» проведет еще один интенсивный и эмоциональный сезон, и желаю удачи Луису Энрике», - приводит слова специалиста пресс-служба парижан.

Напомним, в сезоне-2022/23 «ПСЖ» снова стал чемпионом Франции, однако не смог побороться за титул в Лиге чемпионов. По окончании сезона клуб покинул Лионель Месси, перебравшийся в «Интер Майами» на правах свободного агента.

Недавно руководство парижан объявило об отставке Галтье и назначении Энрике на его место.