Тренер «Локомотива» Галактионов высказался о переходе Миранчука в ЦСКА

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника команды Антона Миранчука в ЦСКА.

«Информация о переходе Миранчука в ЦСКА не соответствует действительности. Мы рассчитываем на него, а комментировать слухи нет никакого смысла», - приводит слова специалиста телеканал «Матч ТВ».

Напомним, Миранчук не принимал участия в последней товарищеской встрече железнодорожников против калиниградской «Балтики». Тренерский штаб «Локомотива» сослался на недомогание у футболиста.

Антон является воспитанником «Локомотива». Его родной брат-близнец Алексей в настоящее время выступает за итальянскую «Аталанту».