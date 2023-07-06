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Украинская ассоциация футбола обратилась к УЕФА в связи с приглашением Карасева на сбор арбитров

В конце прошлого месяца стало известно, что россиянин получил приглашение на судейское собрание под эгидой футбольной организации.
Украинская ассоциация футбола обратилась к УЕФА в связи с приглашением Карасева на сбор арбитров
06 июля 2023 23:44
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Ассоциация футбола Украина выступила с заявлением по поводу того, что российский арбитр Сергей Карасев был приглашен на сбор судей УЕФА, который пройдет в сентябре в Швейцарии.

Отметим, что письмо украинских представителей спортивной организации было адресовано генеральному секретарю европейского футбольного союза Теодору Теодоридису.

«Мы убеждены, что этот случай является неприемлемым на фоне общей политики УЕФА в отношении граждан РФ, и считаем, что вышеупомянутое является результатом недоразумения. Однако, пользуясь случаем, просим вас дать комментарий по этому поводу, поскольку любой эпизод возможного смягчения санкций в отношении России является критически чувствительным для всех нас», — пишет пресс-служба УАФ.

Добавим, что Карасев начал судейскую карьеру в 1995 году. В качестве арбитра ФИФА работает с 2010 года, а спустя три года деятельности вошел в элитную категорию арбитров УЕФА. За свою карьеру судил матчи чемпионата мира и Европы, а также Суперкубок УЕФА 2021 года.

С февраля прошлого года российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА.

источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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