«Значит, он тоже деньги любит». Павлюченко - о переходе Фернандеса в «Зенит»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался о возможном переходе защитника Маррио Фернандеса в «Зенит».

«Значит, он тоже деньги любит. Но зная любовь Марио к ЦСКА, как он поменял свое мнение? Это неожиданно для меня. Думал, что Марио не пойдет никуда, кроме ЦСКА, ведь он такой ответственный парень. Не знаю, в каком состоянии сейчас Фернандес, но он от флажка до флажка всегда готов был бегать. Даже если не тренировался, недели две — и наберет форму. «Зенит» получил хорошего игрока», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».

Ранее появилась информация, что 32-летний футболист договорился с «Зенитом» о переходе в летнее трансферное окно, отказавшись возвращаться в ЦСКА.

Напомним, что весной 2022 года Фернандес приостановил контракт с ЦСКА и вернулся на родину в Бразилию. В декабре того же года он возобновил карьеру, перейдя на правах аренды в «Интернасьонал», однако в апреле нынешнего года расторг соглашение с бразильским клубом и с тех пор не играл.