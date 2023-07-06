«Аталанта» подписала бывшего футболиста «Арсенала»

Экс-защитник «Марселя» и «Арсенала» Сеад Колашинац перешел в «Аталанту». Об этом сообщает пресс-служба «Бергамо Кальчо».

Отметим, что условия и сроки контракта 30-летнего боснийца с итальянской командой в данный момент не разглашаются. Он присоединился к подопечным Джана Пьеро Гасперини на правах свободного агента после того, как истекло его соглашение с французскими «олимпийцами».

Ранее появилась информация, что стороны заключат сделку на три года с возможностью продления еще на один сезон.

Добавим, что в сезоне-2022/2023 за «Марсель» Колашинац провел 41 матч, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. С 2017 по 2021 годы он играл в АПЛ в составе «Арсенала».