«ПСЖ» определился с суммой, за которую согласится продать Килиана Мбаппе

Сегодня, 7 июля, издание Le Parisien сообщает о том, что руководство «ПСЖ» определилось с суммой, за которую готово продать Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно.

Согласно данным источника, парижане готовы отпустить своего лидера минимум за 200 млн евро.

Ранее 24-летний французский футболист отказался продлевать контракт с клубом до 2025 года. Таким образом, летом 2024 года он может стать свободным агентом. Чтобы не отпускать своего лидера бесплатно, парижане постараются продать его уже этим летом.

Ряд СМИ утверждает, что форвард желает перейти в «Реал» в текущее трансферное окно. При этом сам Килиан Мбаппе заявил в интервью, что планирует отработать свой контракт с «ПСЖ» до конца.