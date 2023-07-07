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«Манчестер Юнайтед» готов предложить «Аталанте» почти 60 млн евро за Хейлунда

Манкунианцы не оставляют попыток приобрести игрока.
07 июля 2023 08:19
автор: Степан Шереметьев

Английский «Манчестер Юнайтед» планирует предпринять новую попытку заполучить форварда «Аталанты» Расмуса Хейлунда. Об этом информирует The Telegraph.

Отмечается, что манкунианцы намерены сделать новое предложение. В стане «красных дьяволов» верят, что примерно 50 млн фунтов (около 59 млн евро) будет достаточно для совершения трансфера.

К слову, в минувшем сезоне Хейлунд провел 42 матча за бергамасков во всех турнирах, где забил 16 мячей и отдал семь результативных передач.

источник: The Telegraph
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