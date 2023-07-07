«Манчестер Юнайтед» готов предложить «Аталанте» почти 60 млн евро за Хейлунда

Английский «Манчестер Юнайтед» планирует предпринять новую попытку заполучить форварда «Аталанты» Расмуса Хейлунда. Об этом информирует The Telegraph.

Отмечается, что манкунианцы намерены сделать новое предложение. В стане «красных дьяволов» верят, что примерно 50 млн фунтов (около 59 млн евро) будет достаточно для совершения трансфера.

К слову, в минувшем сезоне Хейлунд провел 42 матча за бергамасков во всех турнирах, где забил 16 мячей и отдал семь результативных передач.