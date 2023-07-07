«ПСЖ» направил Мбаппе письмо с критикой запросов футболиста в непростое время

Стало известно, как «ПСЖ» отреагировал на отказ форварда продлить контракт, который истекает через год.

Клуб отправил футболисту письмо, в котором обвинил форварда в том, что в том числе из-за него команда была недоукомплектована .

«Мы обсуждали амбициозный проект, которого добились лишь частично, учитывая условия трансферного окна, а также национальные и европейские ограничения. Несмотря на это, мы пытались удовлетворить Ваши запросы, чего бы мы не сделали ни для кого другого», приводит RMC Sport содержание письма, ссылаясь на L'Equipe.

Напомним, Мбаппе выступает за «ПСЖ». В сезоне-2022/2023 на клубном уровне на его счету – 43 игры, 41 забитый мяч и десять результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.