Габриэл Жезус рассказал, что покинул «Манчестер Сити» из-за Гвардиолы

26-летний бразильский футболист Габриэл Жезус, выступающий за лондонский «Арсенал» на позиции форварда, рассказал причины своего ухода из «Манчестер Сити» летом 2022 года.

«Осенью 2021 года мы играли с «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Гвардиола выпустил Зинченко на позицию ложной девятки. Как можно выпускать левого защитника на атакующую позицию? На тренировке за день до матча он даже не наигрывал Зинченко. В тот момент я решил, что хочу уйти. Мы проигрывали 0:1, и только тогда Гвардиола все-таки выпустил меня на поле. В итоге я отдал ассист и забил. Мы выиграли 2:1. Я думал, что заслужил сыграть в следующем матче, но этого не случилось. Тогда я и решил, что больше не хочу оставаться в «Ман Сити», – цитирует Жезуса издание ESPN.

Напомним, что летом 2022 года лондонский «Арсенал» заплатил за бразильского нападающего 52,26 млн евро. В минувшем сезоне он провел 26 матчей в АПЛ, забил 11 голов и отдал 6 ассистов.