Пике рассказал, что был уверен в переходе Месси в «Интер Майами»

Экс-игрок «Барселоны» Жерар Пике поделился мнением о переходе Лионеля Месси перейти в «Интер Майами».

«Я с самого начала думал, что он перейдет в «Интер Майами». Но ему предлагали астрономические суммы, и был также вариант возвращения в «Барселону», который, я думаю, он рассматривал», - приводит слова футболиста AS.

Добавим, что Месси объявил о своем переходе в «Интер Майами» в начале июня 2023 года в связи с тем, что его контракт с «ПСЖ» подошел к концу. Он играл в составе парижан с лета 2021 года. В сезоне-2022/2023 за красно-синих он сыграл 41 встречу, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач. Ранее он на протяжении 16 лет выступал за «Барселону».