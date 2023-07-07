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Президент Бразилии раскритиковал назначение Анчелотти на пост наставника национальной команды

Глава государства против Анчелотти.
07 июля 2023 08:43
автор: Виталий Овсянников

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал решение назначить Карло Анчелотти главным тренером национальной сборной.

По мнению главы государства, так как специалист никогда не возглавлял сборную Италии, он ничем не сможет помочь Бразилии.

«Италия не играла на двух последних чемпионатах мира. Если он ничем не может помочь своей родной стране, каким образом он сможет улучшить игру сборной Бразилии?», — цитирует да Силву издание Sportskeeda.

Ранее было объявлено о том, что Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилию летом 2024 года перед стартом Кубка Америки. Предполагается, что он выступит со сборной на ЧМ-2026.

На данный момент итальянский специалист возглавляет мадридский «Реал».

источник: Sportskeeda
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