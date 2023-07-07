Швайнштайгер считает, что спад сборной Германии связан с работой Гвардиолы в «Баварии»

38-летний немецкий экс-футболист Бастиан Швайнштайгер, ранее выступавший за «Баварию» и сборную Германии, рассказал о причинах спада в игре немецкой сборной.

«Когда Гвардиола пришел в «Баварию», он поставил футбол с короткими передачами. Игроки сборной Германии потеряли свои ценности и фирменный стиль. За последние восемь лет мы вообще забыли о своих сильных сторонах. Всю свою историю мы были бойцами и сражались до конца. А при Гвардиоле мы были сосредоточены только на том, чтобы красиво делать друг другу передачи. Это одна из причин спада», — цитирует Швайнштайгера издание talkSPORT.

Напомним, что на ЧМ-2018 и ЧМ-2022 сборная Германии не сумела преодолеть барьер группового этапа.