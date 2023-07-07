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Мэйсон Маунт назвал причину, по которой принял решение покинуть «Челси»

Маунт покинул «Челси» после 18 лет в клубе.
07 июля 2023 09:35
автор: Виталий Овсянников

24-летний английский футболист Мэйсон Маунт, выступающий за «Манчестер Юнайтед» на позиции полузащитника, назвал причину своего ухода из «Челси».

«Несколько месяцев назад я понял, что не вхожу в планы «Челси». Когда у меня появился вариант с «Манчестер Юнайтед», я сразу согласился на переход. В этом клубе выступали многие легендарные игроки. Я хотел стать частью этой команды», – заявил Маунт в интервью пресс-службе «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что «красные дьяволы» заплатили за переход английского полузащитника более 60 млн евро. Мэйсон Маунт пришел в футбольную академию «Челси» в 2005 году в 6-летнем возрасте. В 2017 году он дебютировал в основном составе лондонского клуба.

источник: ФК «Манчестер Юнайтед»
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