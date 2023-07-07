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Селихов оценил минувший сезон «Спартака»

Московский клуб завоевал бронзовые награды.
07 июля 2023 10:17
автор: Степан Шереметьев

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов поделился мыслями относительно итогов прошедшего сезона.

«Могли намного лучше выступить. Поэтому, наверное, оценю ниже среднего. Лично для меня - плюс-минус так же. Было много недочетов. Но это больше касается второй части сезона», - приводит слова голкипера «СЭ».

Напомним, что «Спартак» занял третье место в чемпионате России, а в Кубке страны завершил выступление на стадии второго этапа полуфинала Пути регионов, проиграв тольяттинскому «Акрону» со счетом 1:2.

источник: «Спорт-Экспресс»
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