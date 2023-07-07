Егор Бабурин: за прошлый сезон «Торпедо» запало мне в сердце

29-летний российский голкипер Егор Бабурин, выступающий за «Торпедо» на позиции голкипера, поделился впечатлениями о подписании нового контракта с автозаводцами.

Напомним, что минувший сезон он провел в составе «Торпедо» на правах аренды. В июне 2023 года был оформлен полноценный переход голкипера из «Ростова» в состав автозаводцев. Соглашение подписано на три года.

«Печально начинать сезон в Первой лиге. Мы хотели остаться в РПЛ, а теперь наша цель вернуться обратно. Я решил остаться в «Торпедо». Я вижу хорошее отношение ко мне от команды, от тренера, от руководства. «Торпедо» за прошлый сезон запало мне в сердце, несмотря на результат. Отношение болельщиков и история клуба тоже оказали влияние. Хочу внести свой вклад в результаты команды, понимаю, что будет непросто», — цитирует Барубина «РИА Новости Спорт».

В минувшем сезоне 29-летний россиянин провел за «Торпедо» 21 матч в рамках РПЛ. Пропустил 47 голов.