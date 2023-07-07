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Фанаты «Херенвена» раскритиковали новую форму с цветами российского флага

Ожидаемая реакция.
07 июля 2023 10:23
автор: Максим Скороходов

Фанатам «Херенвена» не понравилась гостевая форма команды на следующий сезон, на которой благодаря красному цвету, а также белой и синей полосках на рукаве, изображен российский флаг.

«Неужели никто не подумал: давайте поменяем порядок цветов на рукаве… Идея отличная — исполнение, к сожалению, не очень…», «Российский флаг на рукаве, хорошая идея в наше время!» - написали клубу в социальных сетях.

Некоторые вспомнили, что «Херенвен» не рассчитался с ЦСКА за покупку форварда Чидера Эджукке: «Нас шантажируют ради последних миллионов за Эджуке?».

«Херенвен» не выступит в следующем сезоне в еврокубках, так как проиграл в плей-офф за право сыграть в Лиге конференций.

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