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Канчельскис упрекнул «Спартак» в частой смене менеджеров

По его мнению, нельзя менять так часто руководителей.
07 июля 2023 10:44
автор: Степан Шереметьев

Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис упрекнул «Спартак» в частой смене менеджеров.

«Менеджмент красно-белых нельзя никак оценить - он каждый год у них меняется, никакой стабильности. Менеджмент надо оценивать хотя бы на протяжении трех лет, а там каждый год приходят новые люди, от которых требуют первое место, что вообще нереально», - приводит слова бывшего игрока Sport24.

Накануне стало известно, что на пост генерального директора «Спартака» назначен Олег Малышев, ранее эту должность занимал Евгений Мележиков. Сегодня клуб объявил о назначении исполнительным директором Сергея Белых, работавшего в ХК «Авангард».

источник: Sport24.ru
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