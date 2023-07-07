Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис упрекнул «Спартак» в частой смене менеджеров.

«Менеджмент красно-белых нельзя никак оценить - он каждый год у них меняется, никакой стабильности. Менеджмент надо оценивать хотя бы на протяжении трех лет, а там каждый год приходят новые люди, от которых требуют первое место, что вообще нереально», - приводит слова бывшего игрока Sport24.

Накануне стало известно, что на пост генерального директора «Спартака» назначен Олег Малышев, ранее эту должность занимал Евгений Мележиков. Сегодня клуб объявил о назначении исполнительным директором Сергея Белых, работавшего в ХК «Авангард».