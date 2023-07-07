Килиан Мбаппе согласился подписать пятилетний контракт с «Реалом» с зарплатой 50 млн евро в год

Сегодня, 7 июля, издание Cadena SER сообщает о том, что Килиан Мбаппе дал согласие на переход в мадридский «Реал».

Согласно данным источника, французский нападающий принял решение подписать соглашение со «сливочными» на пять лет. Его заработная плата составит 50 млн евро в год.

Руководство «ПСЖ» уже объявило о том, что Мбаппе будет продан, если не продлит соглашение с клубом до 30 июля.

Также в СМИ появилась информация о том, что парижский клуб получил предложение от «Ливерпуля» по трансферу Мбаппе на сумму 200 млн евро. При этом сам футболист желает выступать именно за «Реал».

В минувшем сезоне 24-летний форвард провел 43 матча за «Пари Сен-Жермен», забил 41 гол и оформил 10 ассистов.