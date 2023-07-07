Гильерме заявил, что Дзюба является очень важным игроком для «Локомотива»

37-летний российский футболист Маринато Гильерме, выступающий за «Локомотив» на позиции голкипера, заявил, что Артём Дзюба является очень важным игроком для железнодорожников.

«Артём очень хороший и позитивный парень. На футбольном поле он даёт нам силу. Поэтому Артём является очень важным игроком для нас. Надеюсь, что в этом сезоне у него получится показать прекрасную игру, как он сделал это в прошлом сезоне», — цитирует Гильерме издание ТАСС.

Напомним, что Артём Дзюба стал игроком «Локомотива» в январе 2023 года. За вторую половину сезона-2022/23 он сыграл 13 матчей за столичных клуб, в которых забил восемь мячей и оформил пять ассистов. После окончания предыдущего сезона руководство железнодорожников продлило соглашение с Дзюбой до середины 2024 года.