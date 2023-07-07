ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Новый исполнительный директор «Спартака» Белых признался, что детства болеет за красно-белых

Он даже посещал выездные матчи команды.
07 июля 2023 11:07
автор: Степан Шереметьев

Новый исполнительный директор московского «Спартака» Сергей Белых признался, что с детства симпатизирует красно‑белым и посещал выездные матчи команды.

«Спартак» в пятницу объявил о назначении 41-летнего Белых, который ранее занимал пост генерального директора омского хоккейного клуба «Авангард».

«Я москвич, с детства болею за «Спартак». Ездил на выезды с командой, поэтому знаю все это не понаслышке. У меня много друзей в фанатских движениях, даже в этой среде до сих пор общаюсь, - приводит слова функционера «Матч ТВ».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Семак заявил, что «Зенит» ведет себя корректно в ситуации с Марио Фернандесом
Тренер «Зенита» о скандальном трансфере.
07.07.2023 11:10
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Гильерме заявил, что Дзюба является очень важным игроком для «Локомотива»
Легенда «Локомотива» хватил Дзюбу.
07.07.2023 10:55
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Килиан Мбаппе согласился подписать пятилетний контракт с «Реалом» с зарплатой 50 млн евро в год
Килиан Мбаппе согласился подписать пятилетний контракт с «Реалом» с зарплатой 50 млн евро в год
Свежие данные о возможном трансфере француза.
07.07.2023 10:46
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Канчельскис упрекнул «Спартак» в частой смене менеджеров
По его мнению, нельзя менять так часто руководителей.
07.07.2023 10:44
Футбол
автор: Степан Шереметьев
РФС объявил имена судей на Суперкубок России-2023
РФС объявил имена судей на Суперкубок России-2023
В матче сыграют «Зенит» и ЦСКА.
07.07.2023 10:44
Футбол
автор: Максим Скороходов
Фанаты «Херенвена» раскритиковали новую форму с цветами российского флага
Ожидаемая реакция.
07.07.2023 10:23
Футбол
автор: Максим Скороходов
Егор Бабурин: за прошлый сезон «Торпедо» запало мне в сердце
Бабурин рад выступать за автозаводцев.
07.07.2023 10:21
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Селихов оценил минувший сезон «Спартака»
Московский клуб завоевал бронзовые награды.
07.07.2023 10:17
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Ливерпуль» сделал предложение «ПСЖ» по трансферу Килиана Мбаппе
В игроке также заинтересован «Реал».
07.07.2023 09:54
Футбол
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.