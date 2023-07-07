Новый исполнительный директор «Спартака» Белых признался, что детства болеет за красно-белых

Новый исполнительный директор московского «Спартака» Сергей Белых признался, что с детства симпатизирует красно‑белым и посещал выездные матчи команды.

«Спартак» в пятницу объявил о назначении 41-летнего Белых, который ранее занимал пост генерального директора омского хоккейного клуба «Авангард».

«Я москвич, с детства болею за «Спартак». Ездил на выезды с командой, поэтому знаю все это не понаслышке. У меня много друзей в фанатских движениях, даже в этой среде до сих пор общаюсь, - приводит слова функционера «Матч ТВ».