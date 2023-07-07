Семак заявил, что «Зенит» ведет себя корректно в ситуации с Марио Фернандесом

47-летний российский специалист Сергей Семак, занимающий пост главного тренера «Зенита», прокомментировал ситуацию с возможным переходом Марио Фернандеса в клуб из Санкт-Петербурга.

Напомним, что с 2012 по 2022 годы защитник выступал за московский ЦСКА.

«Зенит» абсолютно корректно ведет себя в ситуации с Марио Фернандесом. Мы вступили в переговоры с игроком только после того, как приоритетное право ЦСКА было упущено. Как будут продвигаться наши переговоры с Марио, пока неизвестно», — сказал Семак на пресс-конференции.

Напомним, что вчера, 6 июля, ряд СМИ сообщили о том, что экс-игрок столичных армейцев близок к переходу в «Зенит».