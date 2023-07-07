«Урал» объявил о трансфере бразильского защитника Итало

21-летний бразильский футболист Итало, ранее выступавший за португальскую «Санта-Клару» на позиции защитника, перешел в российский клуб «Урал».

Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

«Рады видеть в «Урале» и желаем удачи, Итало!» — сообщает официальный сайт ФК «Урал».

Центральный защитник является воспитанником бразильского клуба «Фигерейнсе». В 2022 году он играл за клуб «Сан-Бернарду».

В минувшем сезоне Итало сыграл 14 матчей за «Санта-Клару», в которых не отметился результативными действиями.

Прошлый сезон РПЛ «Урал» завершил на 11-й строчке.