«Большинство голосов, что я не нужен». Защитник «Пари НН» Александров не прошел отбор в ЦСКА

Защитник «Пари НН» Виктор Александров рассказал, как в юношеском возрасте не прошел отбор в ЦСКА.

«С ЦСКА я успел съездить на турнир в Питер. Отыграл его опорником — в отсутствие пацанов, которые уезжали в юношескую сборную. На турнире стало понятно: вряд ли пригожусь ЦСКА. У них в структуре проходит голосование с участием руководства академии, тренера (у меня был Анатолий Дутов) и селекционера — оставлять игрока или нет. В моем случае большинство голосов, что я не нужен», - приводит Sport24.ru слова футболиста.

В результате Александров закончил академию «Рубина», откуда после аренды перешел клуб из Нижнего Новгорода.

В прошлом сезоне 21-летний защитник провел 17 матчей за «Пари НН» в чемпионате России в которых забил два гола, также на его счету две игры в переходных матчах (клуб остался в РПЛ) и восемь матчей в Кубке России с тремя голами.