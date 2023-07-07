Семак раскритиковал календарь нового сезона РПЛ и Кубка России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскритиковал календарь нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России.

«Действительно, мне непонятно, по какому принципу составляется календарь чемпионата и Кубка. С точки зрения зрелищности проще играть не через два дня на третий, а через три дня - на четвертый», - приводит слова специалиста Sport24.

Добавим, что в стартовом туре РПЛ сезона-2023/24 «Зенит» 22 июля сыграет в гостях с «Пари НН», а 25 июля примет «Ахмат» в первом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. 29 июля петербургскую команду ожидает выездной матч с «Ростовом» в чемпионате России.