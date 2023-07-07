Новый исполнительный директор «Спартака» Белых рассказал о главных сложностях своей работы

Сергей Белых, с 1 августа приступающий к работе исполнительным директором московского «Спартака», рассказал о главных трудностях в предстоящей работе.

Напомним, что сегодня, 7 июля, ФК «Спартак» объявил о том, что Сергей Белых стал новым исполнительного директора клуба. Ранее 41-летний менеджер занимал должность генерального директора ХК «Авангард».

«Перейдя в «Спартак», почувствовал высокую ответственность. Мы всегда ставим для себя большие цели. Сейчас самая большая сложность — решение с Fan ID. Сложная задача, но интересная. В части моей зоны ответственности — бизнес и развитие. В них существенных отличий между футбольной и хоккейной лигами нет. Мне предстоит решить организационные задачи взаимодействия с клубами. И, конечно же, предстоит работа с болельщиками», — цитирует Белых Sport24.