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Ловчев считает трансфер Бонгонда в «Спартак» очень дорогим

По его мнению, бельгиец должен соответствовать заплаченным за него деньгам.
Ловчев считает трансфер Бонгонда в «Спартак» очень дорогим
07 июля 2023 13:08
автор: Степан Шереметьев
автор фото: Getty Images

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о возможном трансфере в стан красно-белых Тео Бонгонда из «Кадиса».

«Берут парня из испанского чемпионата, из «Кадиса». Сумма трансфера называется около десяти миллионов евро. То есть в пересчете на рубли по нынешнему курсу «Спартак» платит за игрока миллиард рублей. Это огромные деньги, игрок обязан соответствовать», - написал Ловчев в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за футболиста около 10 миллионов евро. При этом главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль считает сделку закрытой.

«Спартак» предлагает игроку трёхлетний контракт.

В минувшем сезоне Бонгонда провёл за «Кадис» 32 игры. Полузащитник забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.

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