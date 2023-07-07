Ловчев считает трансфер Бонгонда в «Спартак» очень дорогим

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о возможном трансфере в стан красно-белых Тео Бонгонда из «Кадиса».

«Берут парня из испанского чемпионата, из «Кадиса». Сумма трансфера называется около десяти миллионов евро. То есть в пересчете на рубли по нынешнему курсу «Спартак» платит за игрока миллиард рублей. Это огромные деньги, игрок обязан соответствовать», - написал Ловчев в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за футболиста около 10 миллионов евро. При этом главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль считает сделку закрытой.

«Спартак» предлагает игроку трёхлетний контракт.

В минувшем сезоне Бонгонда провёл за «Кадис» 32 игры. Полузащитник забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.