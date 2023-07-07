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«Крылья Советов» одержали победу над «Нефтехимиком» в товарищеском матче

Самарский клуб оказался сильнее.
07 июля 2023 13:12
автор: Виталий Овсянников

Подошел к концу товарищеский матч, в котором нижнекамский «Нефтехимик» сыграл против самарских «Крыльев Советов».

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу самарского клуба.

Счет в матче на 52-й минуте открыл форвард «Нефтехимика» Артём Котик. Далее «Крылья Советов» забили три гола подряд. Отличились Данил Липовой, Сергей Бабкин и Егор Ушаков.

Уже в дополнительное время Артём Котик забил второй гол за нижнекамский коллектив, но он не спас его команду от поражения.

Следующий товарищеский матч для «Крыльев Советов» состоится 12 июля. Соперником самарского клуба станет казанский «Рубин».

источник: «Советский спорт»
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